Новости Южной Кореи. В Южной Корее резко подорожали овощи. Это произошло из-за экстремальной засухи и сильных наводнений, которые обрушились на страну в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южной Кореи. В Южной Корее резко подорожали овощи. Это произошло из-за экстремальной засухи и сильных наводнений, которые обрушились на страну в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихийные бедствия существенно повлияли на стоимость почти 20 сельхозкультур. Чтобы сэкономить, жители страны стараются закупаться на оптовых рынках. Но большие опасения у экспертов вызывают продолжающиеся наводнения. По данным местных властей, ливни только за последнюю неделю июня затопили более 4 000 гектаров полей, включая рисовые и соевые.