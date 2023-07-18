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В Южной Корее резко подорожали овощи

18 июля 2023 06:07
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее резко подорожали овощи. Это произошло из-за экстремальной засухи и сильных наводнений, которые обрушились на страну в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее резко подорожали овощи-1

Стихийные бедствия существенно повлияли на стоимость почти 20 сельхозкультур. Чтобы сэкономить, жители страны стараются закупаться на оптовых рынках. Но большие опасения у экспертов вызывают продолжающиеся наводнения. По данным местных властей, ливни только за последнюю неделю июня затопили более 4 000 гектаров полей, включая рисовые и соевые.

# Экономический кризис # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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