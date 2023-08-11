В Южной Корее массово эвакуируют население

Новости Южной Кореи. Из-за тайфуна в Южной Корее проходит массовая эвакуация. Стихия уже достигла юга полуострова. В более безопасные места отправлены порядка 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменено около 350 авиарейсов и более 400 поездов. По прогнозам метеорологов, непогода затронет всю территорию страны. Специалисты отмечают, что это первый тайфун с такой траекторией движения за последние 70 лет.