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В Южной Корее массово эвакуируют население

11 августа 2023 06:15
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Новости Южной Кореи. Из-за тайфуна в Южной Корее проходит массовая эвакуация. Стихия уже достигла юга полуострова. В более безопасные места отправлены порядка 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее массово эвакуируют население-1

Отменено около 350 авиарейсов и более 400 поездов. По прогнозам метеорологов, непогода затронет всю территорию страны. Специалисты отмечают, что это первый тайфун с такой траекторией движения за последние 70 лет.

# Природные катаклизмы # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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