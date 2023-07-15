В Южной Корее дожди привели к оползням и наводнениям – 7 человек погибли, 3 пропали без вести

Новости Южной Кореи. Семь человек погибли, трое пропали без вести и более тысячи эвакуированы. В Южной Корее уже третий день идут проливные дожди, которые привели к оползням и наводнениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране отмены более сотни авиарейсов, также остановлены все медленные и некоторые сверхскоростные поезда. Тысячи домов остались без электричества. Во многих регионах продолжается эвакуация, в том числе с участием военных. По данным Министерства внутренних дел и безопасности, по всей стране будет эвакуировано почти 7 000 человек.