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В Южной Корее дожди привели к оползням и наводнениям – 7 человек погибли, 3 пропали без вести

15 июля 2023 07:54
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Новости Южной Кореи. Семь человек погибли, трое пропали без вести и более тысячи эвакуированы. В Южной Корее уже третий день идут проливные дожди, которые привели к оползням и наводнениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее дожди привели к оползням и наводнениям – 7 человек погибли, 3 пропали без вести-1

В стране отмены более сотни авиарейсов, также остановлены все медленные и некоторые сверхскоростные поезда. Тысячи домов остались без электричества. Во многих регионах продолжается эвакуация, в том числе с участием военных. По данным Министерства внутренних дел и безопасности, по всей стране будет эвакуировано почти 7 000 человек.

# Погода # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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