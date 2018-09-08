Прямой эфир

В Италии мужчина попал в больницу из-за упавшего на него с восьмого этажа кота

08 сентября 2018 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал на него с восьмого этажа.  

Как сообщает The Telegraph, несчастный случай произошёл 27 июля в Турине. 56-летний мужчина шёл по улице, направляясь на рынок, когда на него упал кот массой почти 6 кг. Животное погибло, а мужчину госпитализировали с травмами шеи и позвоночника.  

Мужчина подал в суд, однако на рассмотрение заявки ушло время, поэтому хозяйке кота предстоит идти в здание суда только на следующей неделе. Также женщина уже оштрафована муниципальными властями за ненадлежащий контроль над питомцем.  Отмечается, что мужчина был в Турине третий раз в своей жизни.  

Летом 2018 года мы рассказывали о коте из Великобритании, который спас своей хозяйке жизнь.  

Питомец посмертно стал обладателем премии National Cat Awards – здесь подробности.  

# Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
В Ялте мощный поток воды во время ливня унёс женщину
07 сентября 2018 14:40

В Ялте мощный поток воды во время ливня унёс женщину

Разряд молнии попал в мяч после удара футболиста
07 сентября 2018 14:01

Разряд молнии попал в мяч после удара футболиста

В Украине на границе с Крымом закрыли школы, детские сады и пункты пропуска из-за химвыброса: пострадали 40 человек
07 сентября 2018 14:00

В Украине на границе с Крымом закрыли школы, детские сады и пункты пропуска из-за химвыброса: пострадали 40 человек