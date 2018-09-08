В Италии мужчина попал в больницу из-за упавшего на него с восьмого этажа кота

Новости Италии. Мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал на него с восьмого этажа.

Как сообщает The Telegraph, несчастный случай произошёл 27 июля в Турине. 56-летний мужчина шёл по улице, направляясь на рынок, когда на него упал кот массой почти 6 кг. Животное погибло, а мужчину госпитализировали с травмами шеи и позвоночника.

Мужчина подал в суд, однако на рассмотрение заявки ушло время, поэтому хозяйке кота предстоит идти в здание суда только на следующей неделе. Также женщина уже оштрафована муниципальными властями за ненадлежащий контроль над питомцем. Отмечается, что мужчина был в Турине третий раз в своей жизни.

Летом 2018 года мы рассказывали о коте из Великобритании, который спас своей хозяйке жизнь.