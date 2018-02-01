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В японском Саппоро при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

01 февраля 2018 08:12
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Новости Японии. Пожар в японском Саппоро унес жизни 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в доме престарелых.

В японском Саппоро при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек-1

После сообщения о возгорании на место происшествия были направлены 40 пожарных расчетов. Однако из-за быстро распространившегося огня специалисты смогли вывести из пылающего здания лишь пятерых пожилых людей.

Причины возгорания пока не установлены. Ведется расследование.

# Пожар # Фотофакт

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