Страшная авария в Индии: погибли 43 пассажира автобуса

Новости Индии. Жертвами ДТП в Индии стали 43 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще четыре пассажира числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается. Авария с участием автобуса произошла 31 января в штате Западная Бенгалия. Транспортное средство выехало с дороги и рухнуло в канал. Спасти удалось лишь 11 человек.