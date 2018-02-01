Из-за поведения пьяных туристов на Майорке могут ввести «сухой закон»

Новости Испании. Сухой закон для туристов, возможно, появится в испанском городе Пальма-де-Майорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь идет о запрете ночных гуляний с выпивкой на улицах с 22:00 до 08:00.

Также в барах исчезнут такие акции как «два алкогольных напитка по цене одного» и так называемые «счастливые часы». Тем же, кто в обход запрета будет пойман с алкоголем на улице, грозит штраф. К слову, ранее об ужесточении мер против пьяных туристов объявил популярный курорт Ибица.