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В Японии в результате сильного тайфуна пострадали 13 человек

24 августа 2018 14:05
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Новости Японии. 13 человек пострадали в Японии из-за мощного тайфуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии в результате сильного тайфуна пострадали 13 человек -1

Стихия обрушилась на западную часть страны. Из-за непогоды без электричества остались около 140 тысяч домов. Повалено множество деревьев, разбиты машины, сорваны крыши.

В Японии в результате сильного тайфуна пострадали 13 человек -4

Накануне аэропорты отменили более полусотни рейсов. Специалисты предупреждают об опасности схода оползней. Жителям прибрежных районов не рекомендовано возвращаться домой. Есть вероятность появления на море волн высотой 5-6 метров.

В Японии в результате сильного тайфуна пострадали 13 человек -7

# тайфун # Фотофакт

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