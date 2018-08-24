В Японии в результате сильного тайфуна пострадали 13 человек

Новости Японии. 13 человек пострадали в Японии из-за мощного тайфуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. 13 человек пострадали в Японии из-за мощного тайфуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихия обрушилась на западную часть страны. Из-за непогоды без электричества остались около 140 тысяч домов. Повалено множество деревьев, разбиты машины, сорваны крыши.
Накануне аэропорты отменили более полусотни рейсов. Специалисты предупреждают об опасности схода оползней. Жителям прибрежных районов не рекомендовано возвращаться домой. Есть вероятность появления на море волн высотой 5-6 метров.