В Японии в результате сильного тайфуна пострадали 13 человек

Новости Японии. 13 человек пострадали в Японии из-за мощного тайфуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия обрушилась на западную часть страны. Из-за непогоды без электричества остались около 140 тысяч домов. Повалено множество деревьев, разбиты машины, сорваны крыши.