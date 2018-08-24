Массовое отравление в Чили: свыше 130 местных жителей обратились за помощью к медикам из-за недомогания

Новости Чили. Большинство из них – дети. Речь идет о людях, проживающих в коммунах Кинтеро и Пучункави, над которыми нависло токсичное облако, содержащее опасные для здоровья частицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти уже объявили желтый уровень опасности и приостановили занятия в школах. Населению раздают маски и другие предметы защиты от вредоносных паров. Образцы частиц отправлены на исследование в лабораторию. Источник отравления пока не выявлен.