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Массовое отравление в Чили: свыше 130 местных жителей обратились за помощью к медикам из-за недомогания

24 августа 2018 12:31
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Новости Чили. Большинство из них – дети. Речь идет о людях, проживающих в коммунах Кинтеро и Пучункави, над которыми нависло токсичное облако, содержащее опасные для здоровья частицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовое отравление в Чили: свыше 130 местных жителей обратились за помощью к медикам из-за недомогания-1

Местные власти уже объявили желтый уровень опасности и приостановили занятия в школах. Населению раздают маски и другие предметы защиты от вредоносных паров. Образцы частиц отправлены на исследование в лабораторию. Источник отравления пока не выявлен.

Массовое отравление в Чили: свыше 130 местных жителей обратились за помощью к медикам из-за недомогания-4


 

# Массовое отравление # Фотофакт

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