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Украина отмечает 27-ую годовщину независимости

24 августа 2018 09:54
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Новости Украины. 27-ую годовщину независимости празднуют жители Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина отмечает 27-ую годовщину независимости-1

По всей стране сегодня пройдут торжественные мероприятия. Самые массовые и красочные гуляния ожидаются в столице. Главное событие – парад «Марш новой армии», в котором принимают участие около 4 с половиной тысяч военных, как раз в эти минуты проходит на Крещатике.

Украина отмечает 27-ую годовщину независимости-4

Президента Украины Петра Порошенко с государственным праздником поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Украина отмечает 27-ую годовщину независимости-7

# Международная политика # Фотофакт

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