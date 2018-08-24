Украина отмечает 27-ую годовщину независимости

Новости Украины. 27-ую годовщину независимости празднуют жители Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. 27-ую годовщину независимости празднуют жители Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране сегодня пройдут торжественные мероприятия. Самые массовые и красочные гуляния ожидаются в столице. Главное событие – парад «Марш новой армии», в котором принимают участие около 4 с половиной тысяч военных, как раз в эти минуты проходит на Крещатике.
Президента Украины Петра Порошенко с государственным праздником поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.