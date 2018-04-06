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В Японии проснулся вулкан Симмоэ: десятки авиарейсов отменены, вероятна экстренная эвакуация

06 апреля 2018 08:53
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Новости Японии. Столб дыма высотой в 5 километров: в Японии проснулся вулкан Симмоэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии проснулся вулкан Симмоэ: десятки авиарейсов отменены, вероятна экстренная эвакуация-1

Приближаться к огнедышащей горе местным и туристам строго запрещено в целях безопасности. Из кратера вылетают камни.

Из-за плохой видимости местные аэропорты отменили уже десятки авиарейсов. За поведением каменного исполина наблюдают ученые. Экстренная эвакуация может быть объявлена в любой момент.

В Японии проснулся вулкан Симмоэ: десятки авиарейсов отменены, вероятна экстренная эвакуация-4

# Фотофакт # Извержение вулкана

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