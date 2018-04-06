В Японии проснулся вулкан Симмоэ: десятки авиарейсов отменены, вероятна экстренная эвакуация

Новости Японии. Столб дыма высотой в 5 километров: в Японии проснулся вулкан Симмоэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приближаться к огнедышащей горе местным и туристам строго запрещено в целях безопасности. Из кратера вылетают камни.

Из-за плохой видимости местные аэропорты отменили уже десятки авиарейсов. За поведением каменного исполина наблюдают ученые. Экстренная эвакуация может быть объявлена в любой момент.