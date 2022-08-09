В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Новости Японии. В Японии отмечают 77-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки. В этот день проходит поминальная церемония. В ней принимают участие местные чиновники, иностранные дипломаты, выжившие после трагедии, а также родственники погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в 1945 году США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а через три дня на Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли более 150 тысяч человек. Еще от 160 до 240 тысяч скончались позднее от лучевой болезни и онкологических заболеваний. Стоит отметить, что эти две трагедии стали единственным применением ядерного оружия за всю историю человечества.