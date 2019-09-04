Число жертв разрушительного урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек

Новости США. Двое пострадавших, которые были доставлены в больницу, скончались от полученных травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Двое пострадавших, которые были доставлены в больницу, скончались от полученных травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не исключено, что количество погибших будет расти. Острова приходят в себя от мощного удара стихии. Ущерб колоссальный: частично или полностью разрушены 13 тысяч зданий.
Сорваны линии электропередачи. Транспортное сообщение нарушено из-за поваленных деревьев и масштабных подтоплений. Сколько времени потребуется на ликвидацию последствий непогоды предсказать невозможно. Сейчас «Дориан» вплотную подошел к берегу США. Ураган ослаб до 3 категории, однако все еще представляет серьезную опасность.