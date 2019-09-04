Число жертв разрушительного урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек

Новости США. Двое пострадавших, которые были доставлены в больницу, скончались от полученных травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не исключено, что количество погибших будет расти. Острова приходят в себя от мощного удара стихии. Ущерб колоссальный: частично или полностью разрушены 13 тысяч зданий.