В Японии на 118 году жизни умерла старейшая жительница Земли

Новости Японии. 21 апреля в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты. По официальным сведениям, женщина находится на третьем месте по количеству прожитых лет.

Как сообщает Daily Mail, японка Наби Тадзима семь месяцев была старейшим жителем планеты. Она родилась 4 августа 1900 года. С января 2018 года женщина лежала в больнице. В субботу пенсионерка умерла от старости.

Тадзима родила семь сыновей и двух дочерей. На данный момент у японки более 160 потомков.

Наби Тадзима прожила 117 лет и 260 дней, что, согласно современным данным, делает её третьим старейшим человеком, когда-либо жившим на Земле.

Второе место занимает американка Сара Кнаусс. Женщина жила с 24 сентября 1880 года по 30 декабря 1999 года. На момент смерти ей было 119 лет и 97 дней.

На первом месте француженка Жанна Кальман. Она родилась 21 февраля 1875 года, а умерла 4 августа 1997 года. Кальман прожила 122 года и 164 дня. Её образ жизни и генетика вызвали интерес многих исследователей.

Теперь титул старейшего живого человека в мире переходит к другой японке. Чийо Йосида живёт в префектуре Канагава, через 10 дней она перешагнёт 117-летний рубеж.

Зимой 2018 года сообщалось, что в одном из городов Китая проживают более 400 человек старше ста лет.