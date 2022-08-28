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В Японии курьер доставил пиццу на вершину горы Фудзияма

28 августа 2022 11:29
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Новости Японии. В Японии курьеру достался необычный заказ. Нужно было привезти пиццу на вершину горы Фудзияма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Японии курьер доставил пиццу на вершину горы Фудзияма-1

Несмотря на специфику заказа, курьер справился со своей работой. Правда, на подъем туда у него ушло пять часов. А альпинист, который проголодался и сделал необычный заказ, заплатил за это почти тысячу долларов. И несмотря на то, что к моменту доставки пицца была уже остывшей, мужчина с радостью перекусил и продолжил свое восхождение.  

# Необычное # Новости Японии # Фотофакт

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