В Японии курьер доставил пиццу на вершину горы Фудзияма

Несмотря на специфику заказа, курьер справился со своей работой. Правда, на подъем туда у него ушло пять часов. А альпинист, который проголодался и сделал необычный заказ, заплатил за это почти тысячу долларов. И несмотря на то, что к моменту доставки пицца была уже остывшей, мужчина с радостью перекусил и продолжил свое восхождение.