Politico: Киев требует от США разрешения атаковать Россию

Киев требует от Вашингтона разрешения атаковать российские территории американским оружием, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В материале сказано, что украинская сторона прикладывает усилия по убеждению администрации Байдена дать разрешение на применение оружия, произведенного в США, для осуществления атак по территории РФ. По сведениям газеты, Вашингтон намерен по данному вопросу продолжать придерживаться политики, согласно которой помощь предназначается для «обороны, а не для наступательных операций на территории России».