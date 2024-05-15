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Politico: Киев требует от США разрешения атаковать Россию

15 мая 2024 11:32
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Киев требует от Вашингтона разрешения атаковать российские территории американским оружием, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В материале сказано, что украинская сторона прикладывает усилия по убеждению администрации Байдена дать разрешение на применение оружия, произведенного в США, для осуществления атак по территории РФ. По сведениям газеты, Вашингтон намерен по данному вопросу продолжать придерживаться политики, согласно которой помощь предназначается для «обороны, а не для наступательных операций на территории России».

# Международная политика # Джо Байден

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