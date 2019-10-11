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В возрасте 85 лет умер легендарный космонавт Алексей Леонов

11 октября 2019 11:29
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Новости России. Умер советский космонавт Алексей Леонов.  

По информации РИА Новости, дважды Герой Советского Союза скончался в возрасте 85 лет.   

В возрасте 85 лет умер легендарный космонавт Алексей Леонов-1

Фото: kosmo-museum.ru    

Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос. Это произошло в 1965 году. Спустя 10 лет космонавт совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке корабля «Союз» и американского «Аполлона» - это первая стыковка кораблей двух стран.  

В возрасте 85 лет умер легендарный космонавт Алексей Леонов-4

Фото: kosmo-museum.ru

# Некролог # Алексей Леонов

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