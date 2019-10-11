В возрасте 85 лет умер легендарный космонавт Алексей Леонов

Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос. Это произошло в 1965 году. Спустя 10 лет космонавт совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке корабля «Союз» и американского «Аполлона» - это первая стыковка кораблей двух стран.