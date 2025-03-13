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В Volkswagen рассматривают возможность производства военной техники

13 марта 2025 08:11
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Концерн Volkswagen изучает возможность производства военной техники, рассказал генеральный директор Оливер Блуме в интервью телеканалу ZDF. Об этом пишет РИА Новости. 

В Volkswagen рассматривают возможность производства военной техники-1

Фото: pixabay

Хотя в настоящий момент переговоров с оборонной промышленностью не проводится, концерн открыт для подобных проектов.

Ранее Блюме заявил, что нужно найти решения для предприятий в Дрездене и Оснабрюке. В минувшем году планы по снижению численности сотрудников вызвали забастовку, после чего компания обещала не увольнять работников и не закрывать заводы.

# Оружие и боеприпасы

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