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В Висконсине школьница открыла огонь из пистолета по своим одноклассникам – есть жертвы

17 декабря 2024 08:02
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После этого девушка покончила с собой. Прибывшие на место ЧП правоохранители провели эвакуацию. В момент происшествия в школе находились около 400 детей. Учеников начальных классов передали родителям. Следователи опрашивают педагогов и свидетелей, чтобы выяснить мотивы нападавшей.

В Висконсине школьница открыла огонь из пистолета по своим одноклассникам – есть жертвы-2

Шон Барнс, начальник полиции города Мэдисон (США):
В настоящее время мы все еще работаем над мотивом, пытаясь определить, почему это произошло. У нас уже появилась некоторая информация, которая поможет в расследовании и многое говорит о личности стрелявшей. Но я не могу сейчас разглашать какие-либо подробности, чтобы не помешать следствию. 

Только с начала года это уже 83-й случай массовой стрельбы в школах. В результате инцидентов 38 человек погибли и более 115 получили ранения. Отметим, вопрос обеспечения безопасности в школах США стоит очень остро, однако власти, похоже, не в состоянии решить проблему.

# ЧП # Стрельба в США

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