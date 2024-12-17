В Висконсине школьница открыла огонь из пистолета по своим одноклассникам – есть жертвы

После этого девушка покончила с собой. Прибывшие на место ЧП правоохранители провели эвакуацию. В момент происшествия в школе находились около 400 детей. Учеников начальных классов передали родителям. Следователи опрашивают педагогов и свидетелей, чтобы выяснить мотивы нападавшей.

Шон Барнс, начальник полиции города Мэдисон (США):

В настоящее время мы все еще работаем над мотивом, пытаясь определить, почему это произошло. У нас уже появилась некоторая информация, которая поможет в расследовании и многое говорит о личности стрелявшей. Но я не могу сейчас разглашать какие-либо подробности, чтобы не помешать следствию.

Только с начала года это уже 83-й случай массовой стрельбы в школах. В результате инцидентов 38 человек погибли и более 115 получили ранения. Отметим, вопрос обеспечения безопасности в школах США стоит очень остро, однако власти, похоже, не в состоянии решить проблему.