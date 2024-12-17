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В ЕС не поддержали рождественское прекращение огня в Украине

17 декабря 2024 07:59
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отклонил на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе предложения Будапешта о рождественском перемирии с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

В ЕС не поддержали рождественское прекращение огня в Украине-1

Фото: pixabay

Он заметил, что на этой встрече преобладали «воинственные настроения» и что многие министры, в том числе Сибига, высказались против перемирия. Также Сийярто подчеркнул, что на поле битвы в Украине и в мировой политике появилась «новая реальность», которую лидеры ЕС не хотят признавать. По его словам, никто не выступил в поддержку прекращения огня, а кое-кто даже предложил отправлять украинских мужчин призывного возраста на фронт вместо того, чтобы предоставлять им социальную помощь.

# Международная политика # Петер Сийярто

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