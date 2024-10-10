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В Вильнюсе произошла стрельба – погиб адвокат, ранены двое полицейских

10 октября 2024 17:11
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Беспрецедентный случай произошел в центре литовской столицы. В Вильнюсе произошла стрельба, в результате которой погиб адвокат и получили ранение двое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Вильнюсе произошла стрельба – погиб адвокат, ранены двое полицейских-2

Согласно предварительным данным, инцидент произошел во время выселения жильца. Мужчина открыл стрельбу по стражам порядка, ранив двоих из них, и забаррикадировался. К месту происшествия прибыли сотрудники специального антитеррористического подразделения. 

В Вильнюсе произошла стрельба – погиб адвокат, ранены двое полицейских-4

Насколько я поняла, человеку пришлось освободить квартиру, потому что он был в долгах. Пришел судебный пристав, и, видимо, преступник не захотел покидать квартиру и начал стрелять.

Как сообщается, перестрелка произошла 10 октября, когда судебные приставы вместе с адвокатом и правоохранителями пытались попасть в квартиру преступника. Представители власти должны были решить некоторые вопросы, связанные с бракоразводным процессом. 

В Вильнюсе произошла стрельба – погиб адвокат, ранены двое полицейских-6

Правоохранители задержали преступника, а также нашли в квартире труп мужчины. По данным местной полиции, стрелок использовал незаконно хранившееся оружие. Сейчас проводятся следственные действия, обвиняемый задержан до выяснения всех обстоятельств. 

# Стрельба

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