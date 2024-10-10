В Вильнюсе произошла стрельба – погиб адвокат, ранены двое полицейских

Беспрецедентный случай произошел в центре литовской столицы. В Вильнюсе произошла стрельба, в результате которой погиб адвокат и получили ранение двое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел во время выселения жильца. Мужчина открыл стрельбу по стражам порядка, ранив двоих из них, и забаррикадировался. К месту происшествия прибыли сотрудники специального антитеррористического подразделения.

Насколько я поняла, человеку пришлось освободить квартиру, потому что он был в долгах. Пришел судебный пристав, и, видимо, преступник не захотел покидать квартиру и начал стрелять.

Как сообщается, перестрелка произошла 10 октября, когда судебные приставы вместе с адвокатом и правоохранителями пытались попасть в квартиру преступника. Представители власти должны были решить некоторые вопросы, связанные с бракоразводным процессом.