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Песков назвал «уткой» заявления об участии военных КНДР в СВО

10 октября 2024 14:09
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Представитель российского лидера Дмитрий Песков назвал слухи об участии военных Северной Кореи в СВО «информационной уткой». Об этом пишет ТАСС.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён истолковал договор о союзничестве между Россией и Пхеньяном как якобы основание для отправки в Украину северокорейских войск.

19 июня 2024 года Россия и Северная Корея подписали договор о сотрудничестве в области стратегии, подразумевающий оказание военной помощи в оборонительных войнах. Президент России Владимир Путин сказал, что Москве не требуется помощь в СВО.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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