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В Венгрию и Словакию вновь стала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»

28 августа 2025 10:38
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В Венгрию и Словакию вновь стала поступать нефть по трубопроводу «Дружба». Это подтвердили в словацком Министерстве экономики и венгерской нефтегазовой компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрию и Словакию вновь стала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»-2

Страны перестали получать сырье после ракетной атаки Украины. Прокачка была остановлена на пять дней. В связи с этим Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках и попросили гарантировать их безопасность, а также потребовали от Киева прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру нефтепровода, необходимого странам, которые не участвуют в конфликте. 

# Венгрия # Словакия

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