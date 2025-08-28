В Венгрию и Словакию вновь стала поступать нефть по трубопроводу «Дружба». Это подтвердили в словацком Министерстве экономики и венгерской нефтегазовой компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны перестали получать сырье после ракетной атаки Украины. Прокачка была остановлена на пять дней. В связи с этим Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках и попросили гарантировать их безопасность, а также потребовали от Киева прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру нефтепровода, необходимого странам, которые не участвуют в конфликте.