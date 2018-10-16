В Нигерии около 60 человек погибли из-за взрыва на нефтепроводе: люди пытались собрать разлившееся горючее

Новости Нигерии. Взрыв нефтепровода в Нигерии привел к гибели 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло неподалеку от города Аба.

После взрыва начался масштабный пожар. Среди пострадавших оказались еще несколько десятков местных жителей.

По предварительным данным, причиной происшествия стал прорыв трубы и безответственное поведение граждан, которые вместо того, чтобы сообщить о проблеме, попытались украсть пролившуюся нефть.