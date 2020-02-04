В Венеции обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Новости Италии. В Венеции была обезврежена бомба времён Второй мировой войны. Опасную находку обнаружили в порту Маргера в промышленной зоне города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снаряд весил почти 230 килограммов. Властям Венеции пришлось эвакуировать более 3 с половиной тысяч человек. Движение наземного и воздушного транспорта было полностью остановлено. После этого на место прибыли саперы. Они сняли с бомбы взрыватели, а затем доставили ее на корабле в отдаленное место в море и взорвали.