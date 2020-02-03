Теракт в Лондоне совершил 20-летний парень, который неделю назад вышел из тюрьмы. Сидел он за терроризм
Новости Великобритании. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за лондонский теракт. Экстремисты заявили, что нападавший последовал их призыву «атаковать граждан государств, наносящих удары по ИГИЛ в Сирии и Ираке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 февраля в британской столице мужчина набросился с ножом на прохожих около магазина. Три человека получили ранения. По террористу сразу же открыли огонь полицейские в гражданской одежде.
Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне
Радикальным экстремистом оказался 20-летний парень. Он всего лишь неделю назад вышел из тюрьмы, отбыв лишь половину срока за террористическую деятельность.
Тем временем премьер-министр Борис Джонсон пообещал ужесточить меры по отношению к осужденным за терроризм. К слову, он уже заявлял об этом три месяца назад, когда освобожденный досрочно террорист убил двоих человек в центре Лондона.