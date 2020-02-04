Новости Великобритании. Великобритания планирует заключить торговую сделку с Брюсселем, не принимая нормы ЕС. По мнению Лондона, будущее соглашение может обойтись без правил Евросоюза в сфере конкурентной политики, субсидий, соцзащиты и окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и так сохранит высочайшие стандарты в этих сферах. При этом он подчеркнул, что для Соединенного Королевства предпочтительнее заключить торговое соглашение, похожее на то, что действует между ЕС и Канадой. С 2016 года Брюссель и Оттава отказались от взаимных пошли более чем на 90% товаров.