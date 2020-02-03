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Спрос на нефть в Китае рухнул на 3 миллиона баррелей в день

03 февраля 2020 16:18
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Новости Китая. Коронавирусу, похоже, удалось развернуть нефтяной рынок. Неплохие прогнозы по динамике спроса, которые были до начала эпидемии, сменились на прямо противоположные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Китае он рухнул на 3 миллиона баррелей в день (или примерно на 20 % от общего потребления). Специалисты говорят, что это наиболее масштабный шок со времен кризиса 2008 года. Китай сейчас является крупнейшим мировым импортером нефти, поэтому его проблемы прямым образом скажутся на всем глобальном рынке энергоносителей.

Спрос на нефть в Китае рухнул на 3 миллиона баррелей в день-1

Уже сейчас резкое падение спроса в Поднебесной начинает чувствоваться во всех уголках мира. И если в ближайшее время участники ОПЕК еще сильнее не сократят добычу, то ценам на углеводороды предстоит падать и падать. Некоторые аналитики уже прогнозируют даже 47 долларов за баррель.

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# Экономическая рубрика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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