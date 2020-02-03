Спрос на нефть в Китае рухнул на 3 миллиона баррелей в день

Новости Китая. Коронавирусу, похоже, удалось развернуть нефтяной рынок. Неплохие прогнозы по динамике спроса, которые были до начала эпидемии, сменились на прямо противоположные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Биржу штормит, цены на нефть упали». Как сказался коронавирус на мировой экономике

В Китае он рухнул на 3 миллиона баррелей в день (или примерно на 20 % от общего потребления). Специалисты говорят, что это наиболее масштабный шок со времен кризиса 2008 года. Китай сейчас является крупнейшим мировым импортером нефти, поэтому его проблемы прямым образом скажутся на всем глобальном рынке энергоносителей.