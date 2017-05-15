В Великобритании ветеран Второй мировой войны совершил прыжок с парашюта в возрасте 101 года

Новости Великобритании. Ветеран Второй мировой войны из Британии стал самым пожилым парашютистом в мире.

Он совершил прыжок в возрасте 101 года и 38 дней.

«Выход» из самолёта вместе с тандем-мастером был произведён на высоте около 5 тысяч метров.