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В Великобритании ветеран Второй мировой войны совершил прыжок с парашюта в возрасте 101 года

15 мая 2017 16:35
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Новости Великобритании. Ветеран Второй мировой войны из Британии стал самым пожилым парашютистом в мире.

Он совершил прыжок в возрасте 101 года и 38 дней.

«Выход» из самолёта вместе с тандем-мастером был произведён на высоте около 5 тысяч метров.

В Великобритании ветеран Второй мировой войны совершил прыжок с парашюта в возрасте 101 года-1

После мягкого приземления ветеран заявил, что он на седьмом небе от счастья.

Мечта стать самым пожилым парашютистом в мире появилась у мужчины в 90-летнем возрасте.

В Великобритании ветеран Второй мировой войны совершил прыжок с парашюта в возрасте 101 года-4

Тогда рекорд принадлежал канадцу, который решился на экстремальный шаг в 101 год и три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ветеран войны # Фотофакт

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