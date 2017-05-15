В Великобритании ветеран Второй мировой войны совершил прыжок с парашюта в возрасте 101 года

Новости Великобритании. Ветеран Второй мировой войны из Британии стал самым пожилым парашютистом в мире.
Он совершил прыжок в возрасте 101 года и 38 дней.
«Выход» из самолёта вместе с тандем-мастером был произведён на высоте около 5 тысяч метров.
Новости Великобритании. Ветеран Второй мировой войны из Британии стал самым пожилым парашютистом в мире.
Он совершил прыжок в возрасте 101 года и 38 дней.
«Выход» из самолёта вместе с тандем-мастером был произведён на высоте около 5 тысяч метров.
После мягкого приземления ветеран заявил, что он на седьмом небе от счастья.
Мечта стать самым пожилым парашютистом в мире появилась у мужчины в 90-летнем возрасте.
Тогда рекорд принадлежал канадцу, который решился на экстремальный шаг в 101 год и три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.