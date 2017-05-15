Аттракцион с людьми рухнул в парке в Кыргызстане: 8 человек ранены

Новости Кыргызстана. В парке Кыргызстана рухнула карусель, есть пострадавшие. В момент происшествия на аттракционе находились около 10 человек, в том числе и дети. Восемь человек получили различные травмы, шестеро из них госпитализированы. У одной из пострадавших серьезная черепно-мозговая травма и множественные переломы, ее состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас идет расследование случившегося. По предварительным данным, у карусели отломилась верхняя часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.