Прямой эфир

Аттракцион с людьми рухнул в парке в Кыргызстане: 8 человек ранены

15 мая 2017 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Кыргызстана. В парке Кыргызстана рухнула карусель, есть пострадавшие. В момент происшествия на аттракционе находились около 10 человек, в том числе и дети. Восемь человек получили различные травмы, шестеро из них госпитализированы. У одной из пострадавших серьезная черепно-мозговая травма и множественные переломы, ее состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас идет расследование случившегося. По предварительным данным, у карусели отломилась верхняя часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аттракционы

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Перу: погибли 11 человек, 25 пострадали
15 мая 2017 07:24

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Перу: погибли 11 человек, 25 пострадали

В Мексике на воздух взлетела церковь, в которой был склад пиротехники
15 мая 2017 07:24

В Мексике на воздух взлетела церковь, в которой был склад пиротехники

Инаугурация президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце – видеофакт
14 мая 2017 13:35

Инаугурация президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце – видеофакт