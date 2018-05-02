Прямой эфир

В Великобритании расследуют обстоятельства стрельбы на Камберленд-роуд. Что известно?

02 мая 2018 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Правоохранители Лондона расследуют инцидент со стрельбой на Камберленд-роуд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании расследуют обстоятельства стрельбы на Камберленд-роуд. Что известно?-1

Вечером 1 мая полицейские прибыли на вызов в этот район и обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте. Второго медики доставили в больницу. Он находится в критическом состоянии.

Скотланд-Ярд уже квалифицировал произошедшее как убийство.

# Фотофакт # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции: экипаж вертолёта Ми-8 заступил на боевое дежурство
02 мая 2018 06:08

Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции: экипаж вертолёта Ми-8 заступил на боевое дежурство

«Я лично буду умирать за свой народ». О чем говорят жители Еревана? Репортаж СТВ из Армении
01 мая 2018 18:26

«Я лично буду умирать за свой народ». О чем говорят жители Еревана? Репортаж СТВ из Армении

Из-за майского снега в Париже закрыли Эйфелеву башню
01 мая 2018 16:46

Из-за майского снега в Париже закрыли Эйфелеву башню