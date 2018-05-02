В Великобритании расследуют обстоятельства стрельбы на Камберленд-роуд. Что известно?

Новости Великобритании. Правоохранители Лондона расследуют инцидент со стрельбой на Камберленд-роуд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 1 мая полицейские прибыли на вызов в этот район и обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте. Второго медики доставили в больницу. Он находится в критическом состоянии.

Скотланд-Ярд уже квалифицировал произошедшее как убийство.