В Великобритании прошли финальные дебаты претендентов на пост премьер-министра

Новости Великобритании. В Великобритании прошли финальные дебаты двух кандидатов на пост премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Великобритании прошли финальные дебаты двух кандидатов на пост премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В словесном поединке столкнулись бывший глава МИД Борис Джонсон и нынешний – Джереми Хант.
Главной темой дискуссии стал предстоящий выход Великобритании из Евросоюза. У кандидатов на этот счет разные взгляды. Джонсон настаивает на том, что Королевству необходимо покинуть ЕС 31 октября. Хант, в свою очередь, хочет заключить с ЕС новое соглашение о выходе, а также допускает Brexit без урегулированных отношений.
После словесных баталий состоялось общепартийное голосование. Кто станет новым лидером партии и премьер-министром Великобритании, станет известно 23 июля.