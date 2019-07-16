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В Великобритании прошли финальные дебаты претендентов на пост премьер-министра

16 июля 2019 13:02
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Новости Великобритании. В Великобритании прошли финальные дебаты двух кандидатов на пост премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании прошли финальные дебаты претендентов на пост премьер-министра-1

В словесном поединке столкнулись бывший глава МИД Борис Джонсон и нынешний Джереми Хант.

В Великобритании прошли финальные дебаты претендентов на пост премьер-министра-4

Главной темой дискуссии стал предстоящий выход Великобритании из Евросоюза. У кандидатов на этот счет разные взгляды. Джонсон настаивает на том, что Королевству необходимо покинуть ЕС 31 октября. Хант, в свою очередь, хочет заключить с ЕС новое соглашение о выходе, а также допускает Brexit без урегулированных отношений.

В Великобритании прошли финальные дебаты претендентов на пост премьер-министра-7

После словесных баталий состоялось общепартийное голосование. Кто станет новым лидером партии и премьер-министром Великобритании, станет известно 23 июля.

# Выборы # Борис Джонсон # Джереми Хант # Фотофакт

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