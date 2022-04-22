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Каждый элемент имеет значение. Посмотрите, какие пасхальные яйца делают в Румынии

22 апреля 2022 12:30
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Новости Румынии. Православный мир готовится к Пасхе. Большинство белорусов также отметят ее в ближайшее воскресенье, 24 апреля. В каждой стране – свои традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый элемент имеет значение. Посмотрите, какие пасхальные яйца делают в Румынии-1

Так, например, в Румынии уже сейчас проходят народные фестивали, на которых представлено все буйство весенних красок. Безусловно, румыны теперь увлечены и изготовлением главного символа праздника. Как нанести красочные акценты к твердой скорлупе – это древнее искусство.

Каждый элемент имеет значение. Посмотрите, какие пасхальные яйца делают в Румынии-4

Декоративные детали варьируются от одного региона к другому, но все элементы на украшенных яйцах имеют свое значение. 

Каждый элемент имеет значение. Посмотрите, какие пасхальные яйца делают в Румынии-7

Эти произведения с традиционной гравировкой теперь выставлены в Бухаресте в Деревенском музее.

# Пасха # Фотофакт

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