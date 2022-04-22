Каждый элемент имеет значение. Посмотрите, какие пасхальные яйца делают в Румынии

Новости Румынии. Православный мир готовится к Пасхе. Большинство белорусов также отметят ее в ближайшее воскресенье, 24 апреля. В каждой стране – свои традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, в Румынии уже сейчас проходят народные фестивали, на которых представлено все буйство весенних красок. Безусловно, румыны теперь увлечены и изготовлением главного символа праздника. Как нанести красочные акценты к твердой скорлупе – это древнее искусство.

Декоративные детали варьируются от одного региона к другому, но все элементы на украшенных яйцах имеют свое значение.