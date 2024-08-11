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МО РФ: ВСУ опять пытались проникнуть вглубь РФ под Курском

11 августа 2024 14:08
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В Минобороны РФ сообщили, что российскими военными пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. Об этом пишет ТАСС.

В ходе ракетных ударов и артиллерийских обстрелов по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старая Сорочница, Коренево, Суджа и Борки украинская сторона потеряла 35 военнослужащих, пять единиц танков, четыре боевых бронированных машины и три автомобиля.

В районе Озерков и Ивановского армейская авиация подбила два танка, бронетранспортер, полевое артиллерийское орудие и два автомобиля с боеприпасами.

# Международная политика

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