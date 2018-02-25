В Великобритании из-за плохой погоды были отменены гонки улиток

Новости Великобритании. Паб в Великобритании не проведёт гонку улиток из-за необычайно холодной погоды. Сильные морозы делают неторопливых улиток ещё медленнее.

Как сообщает The Dartmoor Union Inn, было решено перенести гонки до тех пор, пока погода не улучшится.

«К сожалению, из-за сонливости улиток нам пришлось отменить чемпионат по гонкам среди улиток в эту субботу», – написал паб на странице в Facebook.

Поскольку отмена гонок привлекла большое внимание, владельцы заведения предложили посетителям скидку, если они принесут печатное издание с новостью, посвящённой этому событию.

В феврале 2018 года стало известно о случае, когда в руке 11-летнего мальчика росла улитка.