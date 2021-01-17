В Австрии демонстранты устроили представление в защитных костюмах из-за продления карантина

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 95 миллионов. Только за сутки заразились почти 700 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании пятый день подряд регистрируют более тысячи смертей за 24 часа.

В Австрии продлили жесткий карантин с 24 января по 7 февраля. Недовольные ограничениями жители страны вышли на улицы. Они устроили целое представление в защитных костюмах.