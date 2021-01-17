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В Австрии демонстранты устроили представление в защитных костюмах из-за продления карантина

17 января 2021 12:15
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 95 миллионов. Только за сутки заразились почти 700 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии демонстранты устроили представление в защитных костюмах из-за продления карантина-1

В Великобритании пятый день подряд регистрируют более тысячи смертей за 24 часа.

В Австрии демонстранты устроили представление в защитных костюмах из-за продления карантина-4

В Австрии продлили жесткий карантин с 24 января по 7 февраля. Недовольные ограничениями жители страны вышли на улицы. Они устроили целое представление в защитных костюмах.

В Австрии демонстранты устроили представление в защитных костюмах из-за продления карантина-7

Но на правительство это не произвело впечатления. Власти говорят, что уровень инфицирования слишком высок, чтобы рассматривать возможность ослабления ограничений на данный момент.

# Коронавирус # Фотофакт

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