В Австрии демонстранты устроили представление в защитных костюмах из-за продления карантина

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 95 миллионов. Только за сутки заразились почти 700 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 95 миллионов. Только за сутки заразились почти 700 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Великобритании пятый день подряд регистрируют более тысячи смертей за 24 часа.
В Австрии продлили жесткий карантин с 24 января по 7 февраля. Недовольные ограничениями жители страны вышли на улицы. Они устроили целое представление в защитных костюмах.
Но на правительство это не произвело впечатления. Власти говорят, что уровень инфицирования слишком высок, чтобы рассматривать возможность ослабления ограничений на данный момент.