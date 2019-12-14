Борис Джонсон: моей основной задачей останется выход Великобритании из ЕС

Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании приступил к формированию нового правительства. Об этом Борис Джонсон заявил выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит после получения согласия от королевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.