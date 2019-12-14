Борис Джонсон: моей основной задачей останется выход Великобритании из ЕС
Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании приступил к формированию нового правительства. Об этом Борис Джонсон заявил выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит после получения согласия от королевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Джонсон также отметил, что его основной задачей останется выход Великобритании из Европейского союза.
Консерваторы одержали крупнейшую за последние 30 лет победу на парламентских выборах, получив абсолютное большинство в Палате общин – 365 мест из 650.