Прямой эфир

Борис Джонсон: моей основной задачей останется выход Великобритании из ЕС

14 декабря 2019 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании приступил к формированию нового правительства. Об этом Борис Джонсон заявил выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит после получения согласия от королевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Джонсон: моей основной задачей останется выход Великобритании из ЕС-1

Джонсон также отметил, что его основной задачей останется выход Великобритании из Европейского союза.

Борис Джонсон: моей основной задачей останется выход Великобритании из ЕС-4

Консерваторы одержали крупнейшую за последние 30 лет победу на парламентских выборах, получив абсолютное большинство в Палате общин – 365 мест из 650.

# Brexit # Борис Джонсон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации
14 декабря 2019 13:31

В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

Джулиан Ассанж расскажет испанскому суду новые факты о слежке
14 декабря 2019 13:30

Джулиан Ассанж расскажет испанскому суду новые факты о слежке

Власти КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ
14 декабря 2019 13:29

Власти КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ