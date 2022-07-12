В Варшаве сорвали шествие по случаю Дня памяти жертв Волынской резни

Новости Польши. В Варшаве из-за снаряда эвакуировали участников массового шествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Варшаве из-за снаряда эвакуировали участников массового шествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно было организовано по случаю Дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков. В ходе мероприятия неизвестный мужчина достал из рюкзака снаряд и положил его на землю. Полиция сразу же прервала марш и экстренно эвакуировала около 400 демонстрантов и большое количество прохожих.
В целях безопасности была оцеплена 200-метровая зона. На место прибыли саперы, которые обезвредили снаряд. Представлял ли он опасность – неизвестно. Предположительно, речь идет о боеприпасе времен Второй мировой войны. Мужчина, который принес снаряд, задержан. С ним работают следователи.