В Варшаве сорвали шествие по случаю Дня памяти жертв Волынской резни

Оно было организовано по случаю Дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков. В ходе мероприятия неизвестный мужчина достал из рюкзака снаряд и положил его на землю. Полиция сразу же прервала марш и экстренно эвакуировала около 400 демонстрантов и большое количество прохожих.

В целях безопасности была оцеплена 200-метровая зона. На место прибыли саперы, которые обезвредили снаряд. Представлял ли он опасность – неизвестно. Предположительно, речь идет о боеприпасе времен Второй мировой войны. Мужчина, который принес снаряд, задержан. С ним работают следователи.