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В Варшаве сорвали шествие по случаю Дня памяти жертв Волынской резни

12 июля 2022 08:38
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Новости Польши. В Варшаве из-за снаряда эвакуировали участников массового шествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве сорвали шествие по случаю Дня памяти жертв Волынской резни-1

Оно было организовано по случаю Дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков. В ходе мероприятия неизвестный мужчина достал из рюкзака снаряд и положил его на землю. Полиция сразу же прервала марш и экстренно эвакуировала около 400 демонстрантов и большое количество прохожих.

В целях безопасности была оцеплена 200-метровая зона. На место прибыли саперы, которые обезвредили снаряд. Представлял ли он опасность – неизвестно. Предположительно, речь идет о боеприпасе времен Второй мировой войны. Мужчина, который принес снаряд, задержан. С ним работают следователи.  

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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