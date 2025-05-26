В Варшаве прошли акции в поддержку кандидатов в президенты

За неделю до решающего второго тура выборов кандидаты в президенты Польши развернули борьбу за голоса избирателей. На этот раз полем битвы стала Варшава. Претенденты на главный пост в стране вывели на улицы десятки тысяч своих сторонников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марши и митинги в поддержку основных кандидатов Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого проходили параллельно в разных районах города. Каждый из них призывал людей отдать за него свои голоса, а в качестве аргумента опять рассыпал обещания сделать жизнь поляков лучше и заявлял, что именно от его победы выиграет вся Польша.

Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы:

Необходима полная решимость. Сейчас нужен каждый голос, чтобы победило будущее, чтобы победила вся Польша. Это момент – самое лучшее время, чтобы быть вместе, и самое лучшее время, чтобы пойти и победить. Идите и выберите человека, который станет вашим президентом.

Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши:

Я буду президентом вашего будущего. Я – голос всех тех, чьи крики не доходят сегодня до Дональда Туска, голос всех тех, кто не хочет, чтобы польские школы были идеологизированы, польское сельское хозяйство было уничтожено, а наша свобода, свобода слова, свобода действовать и обмениваться мнениями в интернете была отнята.