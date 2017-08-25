В Варшаве полицейская машина, сопровождавшая генсека НАТО Йенса Столтенберга, попала в аварию

Новости Польши. Одна из полицейских машин, сопровождавших генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попала в ДТП в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель потерял управление над автомобилем и врезался в фургон службы доставки. От удара микроавтобус перевернулся. Одного пострадавшего пришлось освобождать из поврежденного авто с помощью специального оборудования. Четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Стоит отметить, ни генсек, ни правительственные авто в результате аварии не пострадали.