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В Варшаве полицейская машина, сопровождавшая генсека НАТО Йенса Столтенберга, попала в аварию

25 августа 2017 08:07
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Новости Польши. Одна из полицейских машин, сопровождавших генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попала в ДТП в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель потерял управление над автомобилем и врезался в фургон службы доставки. От удара микроавтобус перевернулся. Одного пострадавшего пришлось освобождать из поврежденного авто с помощью специального оборудования. Четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Стоит отметить, ни генсек, ни правительственные авто в результате аварии не пострадали.

# Фотофакт # Авария в Польше

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