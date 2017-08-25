В Бразилии растет число жертв крушения 2 пассажирских паромов: погибли уже 40 человек

Новости Бразилии. В Бразилии растет количество жертв крушения двух пассажирских паромов. В общей сложности, специалисты констатировали гибель уже 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из двух ЧП произошло на востоке страны. Там перевернулось судно, перевозившее около 130 человек. Тела 22 из них извлекли спасатели. Многим удалось выбраться на берег самостоятельно. Других все еще разыскивают.

Ранее на реке Шингу – на севере Бразилии – крушение потерпел другой паром. Официально подтверждена гибель 19 человек. Моряки спасли более 20-ти пассажиров. Еще семь – числятся пропавшими без вести.