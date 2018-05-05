Прямой эфир

В университете Айдахо потеряли кусок оружейного плутония

05 мая 2018 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Кусок оружейного плутония, находившийся на хранении американского университета Айдахо, был потерян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В университете Айдахо потеряли кусок оружейного плутония-1

Последний раз учет проводился еще в 2004 году. Тогда 14 кусков радиоактивного вещества упаковали в защитные чехлы для захоронения. После этого запись удалили из базы данных, которую университет обязан вести для Комиссии по ядерному регулированию.

В университете Айдахо потеряли кусок оружейного плутония-4

Куда после этого исчез кусок, неизвестно: в последующих отчетах он не указан. Каких-либо данных о его утилизации тоже нет. Комиссия предлагает оштрафовать университет на 8500 долларов.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов
05 мая 2018 16:46

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов

КНДР перевела стрелки на полчаса вперед, чтобы жить с Южной Кореей по одним часам
05 мая 2018 11:54

КНДР перевела стрелки на полчаса вперед, чтобы жить с Южной Кореей по одним часам

На Гавайях произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,9
05 мая 2018 11:29

На Гавайях произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,9