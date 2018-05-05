На Гавайях произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,9

Новости США. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайских островах. Такие данные предоставила Геологическая служба США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее на острове ощущались сильные подземные толчки, которые предшествовали извержению вулкана Килауэа. Об опасности местных жителей власти предупреждали целую неделю. Сейчас на острове объявлено чрезвычайное положение, под эвакуацию попали полторы тысячи человек.

Сейсмологи зафиксировали предельно высокий уровень содержания диоксида серы в воздухе. Этот элемент опасен для жизни. Отметим, что вулкан Килауэа является одним из самых активных в мире. За последние 10 лет он извергался уже четыре раза.