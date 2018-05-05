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КНДР перевела стрелки на полчаса вперед, чтобы жить с Южной Кореей по одним часам

05 мая 2018 11:54
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Новости мира. Сеул и Пхеньян теперь официально живут по одним часам! Северная Корея перевела стрелки на полчаса вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР перевела стрелки на полчаса вперед, чтобы жить с Южной Кореей по одним часам-1

Это предусмотрено в указе Президиума Верховного народного собрания КНДР. Это первый шаг, который поможет сплотить нацию.

КНДР перевела стрелки на полчаса вперед, чтобы жить с Южной Кореей по одним часам-4

Договоренность о едином часовом поясе была достигнута во время исторической 12-часовой встречи лидеров двух стран. Представители КНДР даже направили в ООН запрос на установление авиасообщения с Южной Кореей.

# Международная политика # Фотофакт

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