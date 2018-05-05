КНДР перевела стрелки на полчаса вперед, чтобы жить с Южной Кореей по одним часам

Новости мира. Сеул и Пхеньян теперь официально живут по одним часам! Северная Корея перевела стрелки на полчаса вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предусмотрено в указе Президиума Верховного народного собрания КНДР. Это первый шаг, который поможет сплотить нацию.