КНДР перевела стрелки на полчаса вперед, чтобы жить с Южной Кореей по одним часам

Новости мира. Сеул и Пхеньян теперь официально живут по одним часам! Северная Корея перевела стрелки на полчаса вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Сеул и Пхеньян теперь официально живут по одним часам! Северная Корея перевела стрелки на полчаса вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предусмотрено в указе Президиума Верховного народного собрания КНДР. Это первый шаг, который поможет сплотить нацию.
Договоренность о едином часовом поясе была достигнута во время исторической 12-часовой встречи лидеров двух стран. Представители КНДР даже направили в ООН запрос на установление авиасообщения с Южной Кореей.