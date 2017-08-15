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В украинском Николаеве в реке обнаружен возбудитель холеры

15 августа 2017 14:38
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Новости Украины. В украинском городе Николаеве в пробе речной воды обнаружен возбудитель холеры. В связи с этим все городские и областные службы переведены в состояние повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди населения пока ни одного случая заболевания не выявлено. Однако, учитывая серьезность ситуации, областная государственная администрация приступила к немедленному информированию граждан, а также настояла на безотлагательном проведении профилактических мероприятий. Сейчас купание и ловля рыбы во всех близлежащих водоемах запрещены.

# Заболевания

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