В украинском Николаеве в реке обнаружен возбудитель холеры

Новости Украины. В украинском городе Николаеве в пробе речной воды обнаружен возбудитель холеры. В связи с этим все городские и областные службы переведены в состояние повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди населения пока ни одного случая заболевания не выявлено. Однако, учитывая серьезность ситуации, областная государственная администрация приступила к немедленному информированию граждан, а также настояла на безотлагательном проведении профилактических мероприятий. Сейчас купание и ловля рыбы во всех близлежащих водоемах запрещены.