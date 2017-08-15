В Швеции от взрыва на фабрике пострадали 7 рабочих

Новости Швеции. 7 рабочих пострадали при взрыве на территории одной из фабрик Стокгольма. ЧП произошло в районе Торнгсунд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии велись ремонтные работы, когда раздался оглушительный хлопок. Помещение наполнилось едким дымом. Один из сотрудников доставлен в больницу с сильными ожогами. Еще двое – с отравлением дымом. Остальным медики оказали помощь на месте.

Позже выяснилось, что взорвался поглотитель стружки. Предположительно, в него попала металлическая пыль.