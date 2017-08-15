Александр Лукашенко поздравил президента Индии с годовщиной обретения независимости

Новости Индии. 70-ю годовщину обретения независимости от Британской империи отмечают 15 августа в Индии. Празднования начались с самого утра в Красной крепости в Нью-Дели, где собрались тысячи людей, а также высокопоставленные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После поднятия флага премьер-министр страны обратился с речью ко всем собравшимся. В своем выступлении он затронул темы обеспечения безопасности, единства республики, а также отдал дань памяти сотне граждан, погибших за последние несколько дней из-за наводнений. Завершилась церемония торжественным парадом.