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Александр Лукашенко поздравил президента Индии с годовщиной обретения независимости

15 августа 2017 12:59
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Новости Индии. 70-ю годовщину обретения независимости от Британской империи отмечают 15 августа в Индии. Празднования начались с самого утра в Красной крепости в Нью-Дели, где собрались тысячи людей, а также высокопоставленные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Индии с годовщиной обретения независимости-1

После поднятия флага премьер-министр страны обратился с речью ко всем собравшимся. В своем выступлении он затронул темы обеспечения безопасности, единства республики, а также отдал дань памяти сотне граждан, погибших за последние несколько дней из-за наводнений. Завершилась церемония торжественным парадом.

Александр Лукашенко поздравил президента Индии с годовщиной обретения независимости-4

С национальным праздником президента Республики Индия Рама Натха Ковинда и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Фотофакт

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