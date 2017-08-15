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В США протестующие снесли памятник войскам конфедерации

15 августа 2017 12:53
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Новости США. На акцию протеста американцы вышли в штате Северная Каролина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники выступали против расизма и фашизма, скандировали лозунги, а после, с помощью канатов, опрокинули статую солдата времен Гражданской войны.

В США протестующие снесли памятник войскам конфедерации-1

Данная акция стала откликом на манифестацию, прошедшую накануне в Шарлоттсвилле, штат Виргиния. Там сейчас действует режим чрезвычайного положения после столкновений сторонников ультраправых организаций и их противников. В ходе стычки погибло несколько человек. Еще около 34 пострадали.

# Акции протеста

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