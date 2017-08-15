В США протестующие снесли памятник войскам конфедерации

Участники выступали против расизма и фашизма, скандировали лозунги, а после, с помощью канатов, опрокинули статую солдата времен Гражданской войны.

Новости США. На акцию протеста американцы вышли в штате Северная Каролина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная акция стала откликом на манифестацию, прошедшую накануне в Шарлоттсвилле, штат Виргиния. Там сейчас действует режим чрезвычайного положения после столкновений сторонников ультраправых организаций и их противников. В ходе стычки погибло несколько человек. Еще около 34 пострадали.