В Украине строят подземные убежища для солдат

Новости Украины. В Украине строят подземные убежища для солдат. Ожидается, что они обеспечат военнослужащим на передовой дополнительную защиту и комфорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, укрытия оборудованы шестью спальными местами, дровяной печью и полкой для оружия и боеприпасов. По словам представителя Нацгвардии Украины, преимущества этих сооружений – это полная безопасность для личного состава, находящегося внутри.