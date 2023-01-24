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В Украине строят подземные убежища для солдат

24 января 2023 20:17
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Новости Украины. В Украине строят подземные убежища для солдат. Ожидается, что они обеспечат военнослужащим на передовой дополнительную защиту и комфорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине строят подземные убежища для солдат-1

Так, укрытия оборудованы шестью спальными местами, дровяной печью и полкой для оружия и боеприпасов. По словам представителя Нацгвардии Украины, преимущества этих сооружений – это полная безопасность для личного состава, находящегося внутри.

В Украине строят подземные убежища для солдат-4

Конструкция способна уцелеть даже при артобстреле. На данный момент уже изготовлено около 90 укрытий, производство остальных планируют ускорить.

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# Международная политика # Новости Украины # Фотофакт

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