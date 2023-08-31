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В Украине объявили о смене главы Министерства обороны Резникова

31 августа 2023 07:34
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Новым министром обороны Украины будет нынешний глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров, а действующий глава оборонного ведомства Алексей Резников отправится работать в качестве посла Киева в Соединенном Королевстве (Британия), сообщает РИА Новости.

Рокировка состоится на предстоящей неделе. Кто будет возглавлять Фонд, пока не сообщается. О ротации сотрудников посольств предупредили только в среду. В первых числах августа появилась информация о том, что  президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант замены Резникова. Сообщается, что в правительстве согласны с тем, что Умеров является его наиболее вероятной кандидатурой. Однако сам глава Фонда государственного имущества не дал никаких комментариев по вопросу возможного назначения.

# Международная политика # Алексей Резников

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